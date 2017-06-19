МистерАндерсон заглянул на радио Шансон

Стало доброй традицией у наших музыкантов в преддверие своих концертов приходить к нам в «Музыкальную пятницу». Булат Аминов, лидер группы «Дамаск», не стал исключением и накануне своего сольника дал живой концерт в эфире радио «Шансон».

Булат представил такие песни, как «В городе», «Снегом», «Случайными встречами», «Кружева», «Сон», «Мистер Андерсон» и «Лето». Комплименты от наших слушателей во время эфира настоящим водопадом лились в адрес Булата. И ему, да что там скрывать, и нам было очень приятно слышать их.

Однако мы не только пели, но и говорили. Рассуждали о том, насколько важно признание слушателей и зрителей для музыкантов, нужно ли следить за музыкальной жизнью в родном городе…

Также Булат поделился с нами своими впечатлениями об участии во Всероссийском конкурсе «Я талант», который проводит радио Шансон. Ведь именно он стал первым участником этого конкурса из Уфы.

Если вы пор каким-то причинам пропустили эфир, то заходите в нашу группе «Вконтакте» Радио Шансон Уфа. Все записи там!

До встречи в эфире.

Анастасия Реут.