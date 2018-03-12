Мир Postcard ОТКРЫТ КАждому.

В праздничную «Музыкальную пятницу» мы решили позвать группу, которая действительно умеет создать праздник — Postcard. Михаил Павлов, Вадим Низамов и Артур Минигалиев стали нашими гостями не впервые. Практически год прошёл с нашей первой встречи в эфире «Музыкальной пятницы», а еще ребята в прошлом году участвовали в нашем Квартирнике, посвящённом 23 февраля и оставили о себе самые приятные впечатления.

Недавно ребята были приглашёнными гостями на Via and Rock Fest 2018, где их очень тепло встретили. За прошедший год коллектив стал популярнее, ребят регулярно зовут выступать, и можно сделать вывод, что они пришли к тому, к чему стремились. Ребята нашли свой стиль, за который их и любят.

В музыкальной пятнице Миша, Вадим и Артур исполнили каверы на песни Валерия Меладзе, Муслима Магомаева, группы Браво, композицию из фильма «Ла Ла лэнд» и другие уже полюбившиеся многим и многим композиции.

Запись нашего эфира как всегда есть в группе Вконтакте.