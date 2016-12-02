Михаил Шуфутинский представляет премьеру!

Новинка нашего эфира называется «Ведь нет другой такой». Это одна из самых лиричных и красивых работ Михаила.

Шуфутинского на пластинке «Я просто медленно люблю», которую маэстро представил весной 2016-го. Песня придётся по душе тем, кто верит в вечную любовь и дорожит каждым мгновением, проведённым со своей половинкой.

Не пропустите романтическую премьеру наступившей зимы во вторник, 6 декабря, в 11:25, 15:25 и 21:25 по уфимскому времени в эфире «Радио Шансон».

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