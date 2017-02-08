Михаил Бублик в программе «Живая струна»
В четверг 9 февраля в студии «Радио Шансон» свои песни исполнит один из самых ярких артистов отечественной сцены — Михаил Бублик!
Дебютный сингл («Прости») Михаила вышел в 2010 году. Всего за 6 лет автор и исполнитель сумел достичь небывалых высот: выступления на церемонии «Шансон Года» и музыкальном марафоне «Ээхх, Разгуляй!», концертов по всей России, участия в хит-параде «Радио Шансон» и, конечно, добился всенародной любви и признания бесспорного таланта молодого певца.
В 2016 году Михаил Бублик выпустил свой третий альбом («Маяк»). Такие песни с пластинки, как «Пахнет домом» и «Помогает жить» хорошо известны нашим слушателям и пользуются огромной популярностью в программе по заявкам.
Ведущие программы: Мила Луговая и Павел Королев.
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