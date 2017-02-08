Михаил Бублик в программе «Живая струна»

Ведущие программы: Мила Луговая и Павел Королев.

Присылайте ваши вопросы в эфир на номер +79099551030 с помощью SMS, приложений WHATSAPP или VIBER

Смотрите радио на сайте radioshanson.fm и в официальном мобильном приложении «Радио Шансон» в четверг с 22:00 до 23:00! Время уфимское.