Лида Мониава в программе «Большие люди»
Сегодня, 27 декабря, в гостях у Екатерины Михайловой (программного директора Радио Шансон) в прямом эфире «Больших людей» — Лида Мониава!
Лида — менеджер Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».
Она каждый день помогает детям, которых вылечить нельзя.
Лида разыскивает для таких детей то, что им необходимо для ухода, а еще – то, что нужно для того, чтобы чувствовать себя любимым до самого конца. По ее признанию, более всего ей нравится общаться с детьми и она хотела бы работать медсестрой в хосписе. Блоги и страницы Лиды в соцсетях читают тысячи людей, которые удивительно быстро и охотно откликаются на ее просьбы о помощи таким детям.
Присылайте ваши вопросы в эфир на номер +7 909 955 1030 с помощью SMS, приложений WHATSAPP или VIBER.
Слушайте программу на волнах «Радио Шансон» и смотрите видео трансляцию на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения «Радио Шансон» для iOS и Android сегодня с 22.00 до 23.00! Время уфимское.