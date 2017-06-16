Леонид Агутин. Премьера песни!
Леонид Агутин советует не поддаваться хмурой московской погоде и предлагает окунуться в ритмы зажигательной «Самбы»!
Леонид Агутин остаётся верен своим постоянным музыкальным ориентирам — самбе, босанове и фламенко. Новая работа артиста наверняка кому-то напомнит его знаменитого «Босоногого мальчика», с которого начиналась звёздная карьера Леонида. А кто-то, возможно, откроет и новые грани творчества этого талантливого музыканта.
Не пропустите премьеру песни «Самба» в исполнении Леонида Агутина завтра, 16 июня, в 11:23, 15:23 и 21:23 по уфимскому времени в эфире «Радио Шансон».