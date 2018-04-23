Группа с красивым названием QuetZal стала гостем очередной «Музыкальной пятницы». Квезаль — священная птица племени майя, а ныне вымирающий вид птиц.

Существует группа с начала 2017 года. В её состав входят бас-вокал Марс Гинатулин, гитара-вокал Анатолий Мерцалов, гитара — Михаил Смышляев и барабанщик — Максим Силюнин. Несмотря на то, что ребята играют вместе всего год, за это время они уже успели записать альбом под названием «Моё утро». С песни «Моё утро» и началась «Музыкальная пятница». Конечно, все участники группы имеют опыт работы и в других коллективах, а всех вместе в одну группу их решил собрать Марс, солист группы.

Ребята уже планируют запись второго альбома и съемки клипа на одну из своих песен, а затем и выступления на больших площадках города. Кстати, второй альбом участники группы хотят записать совсем в другом стиле, а на сегодня они играют поп-рок.

Эфир с ребятами получился очень лёгким и благодаря их песням и их чувству юмора. Очень приятно было нашим гостям получить много хороших отзывов из разных городов во время эфира — вот она великая сила интернета.

Послушать песни ребят и наш разговор, если вы не слышали прямой эфир, можно, как всегда, в нашей группе Вконтакте.