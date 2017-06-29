Когда женщина берёт гитару

Каждая музыкальная пятница в эфире радио Шансон не похожа ну другую. К нам в студию приходят очень разные исполнители и группы. В этот раз гостьей стала Регина Ибрагимова-автор исполнитель и основатель музыкального проекта «Нимфея», которому в этом году исполнилось 5 лет. Правда Регина была в студии одна и дала акустический концерт для наших слушателей. И судя по отзывам, которые приходили к нам во время живого концерта, слушатели радио Шансон остались очень довольны. «Мелодично и поэтично, прекрасный эфир, очень тронут», это далеко не все добрые слова, пришедшие в адрес Регины и нашего эфира.

На мой вопрос как Регина оказалась в музыкальном мире, она призналась что случайно. Хотя творчество было с ней с детства. Занимаясь в художественной школе, Регина узнала что там есть курсы игры на гитаре и решила этим воспользоваться. А уже через пару месяцев, когда по словам Регины она научилась бренчать и сочетать пение и игру на гитаре, написала свою первую песню. Слов её она не помнит, но мелодия до сих пор звучит а её голове. И конечно это была песня о неразделённой любви. Я поинтересовалась, как рождаются песни у Регины ? Сначала пишется мелодия, рождаются образы, а вот как появляются стихи, непонятно даже ей самой. Песня просто льётся…

А вот музыкальная мечта у Регины очень не амбициозная-получить музыкальное образование, поскольку она самоучка. И даже долгое время этого стеснялась. А петь Регина может хоть для нескольких человек, хоть для Олимпийского. «Мечта», «За тобой», «Струна» и другие песни автора-исполнителя Регины Ибрагимовой украсили музыкальную пятницу в нашем эфире.

Если вы по какой-то причине прослушали эфир, его запись можно услышать в нашей группе «Вконтакте» Радио Шансон Уфа.