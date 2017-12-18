Кир Отлетай — просто музыкант

Наверное у каждого творческого человека есть своя история, о том, как он оказался на этом пути. У нашего гостя, которым стал Кир Отлетай, она своя. В старших классах Кир поехал на военные сборы, где услышал, как вечерами поют кадеты. Ребята-одноклассники, и в том числе, Кир были так впечатлены, что по приезду домой взяли в руки гитары. Писать песни, по словам нашего гостя, он тоже пробовал уже в школе, но они были «сырыми». Затем, в написании песен был большой перерыв. Какое-то время Кир пел в переходе чужие песни и ему это нравилось.

Как стал писать снова, Кир и не заметил. Но большое влияние на него оказал музыкант Гуша Катушкин, с которым он познакомился снимая для него клип. Услышав его, Кир понял что можно писать добрые, наивные песни и быть успешным. Хотя раньше считал, что творчество должно быть мрачным и сам писал мрачные песни. Можно быть просто музыкантом и всё. Некоторое время назад, когда Кир ходил на концерты друзей-рокеров, он и себя представлял в этом образе. Но сейчас Кир понимает что душевное ему ближе. Видимо поэтому и формат квартирников, где иногда выступает музыкант ему тоже близок.

В музыкальной пятнице для наших слушателей прозвучали песни «Вой собаки», «Плыть», «Моя Эл» (которая по словам Кира и к его удивлению нравится многим), «Дурак», «Амстердам», «На луне», «Дом».

А если вы не смогли послушать прямой эфир, его запись есть в нашей группе Вконтакте.