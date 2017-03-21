Камиль Ларин в программе «Большие люди»
Сегодня, 21 марта, в гостях программы «Большие Люди» и ведущего Романа Будникова — актер театра и кино, один из основателей комического театра «Квартет И» — Камиль Ларин!
Камиль Ларин – талантливый российский актер, звезда которого зажглась на кинематографическом небосклоне относительно недавно. Еще в начале 2000-х годов имя этого актера было известно немногим, однако с выходом на экраны кинокомедий «День радио», «День выборов» и «О чем говорят мужчины» и других успешных фильмах — о талантливом уроженце Волгограда заговорили во всех уголках России.
Слушайте программу на волнах «Радио Шансон» 21 марта с 22.00 до 23.00. Время уфимское.
Смотрите радио каждый день на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения «Радио Шансон» в App Store и Google Play.