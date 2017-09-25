«Калипсо» — 20 лет плавания по музыкальным волнам

В преддверии своего концерта, который состоится 25 сентября в Music hall 27 к нам в Музыкальную пятницу пришёл Алексей Глазырин. Трудно поверить, что группе «Калипсо», лидером которой и является Алексей, на следующий год будет целых 20 лет! Будет ли он отмечен каким-либо концертом, событием или встречей друзей Алексей пока не решил, ведь впереди ещё целый год. Пока же «Калипсо», состав которой за эти годы обновился, ведёт работу над новым альбомом, в который войдут 13 песен. Кроме того, Алексей признался, что есть еще около 30 песен, над которыми также ведется работа. И, конечно, сейчас музыканты готовятся к сольному концерту 25 сентября. Кстати, «Калипсо» будет группой, которая откроет проект «Рок по понедельникам» в Music hall 27. Эти проект задуман для тех, кто скучает по вечеринкам клуба «Навигатор».

Поговорили мы и о периоде жизни Лёши, когда он несколько лет жил в Москве и год в Азии, набирался новых впечатлений и вдохновения.

«Девочка-джин», «Ночь-зима», «Я», «Любовь?», «Оставить себе», «Так хочу я», «Поезда», «Всё так просто»- вот песни, прозвучавшие в Музыкальной пятнице для наших слушателей. Приятно, что во время эфира нам писали не только наши слушатели, но и музыканты — «коллеги по цеху» Алексея.

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