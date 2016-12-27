Ирина Апексимова в Звездном Завтраке
Завтра, 28 декабря, в гостях у Настройки в Звездном затраке — Ирина Апексимова!
Ирина Викторовна – российская киноактриса, актриса театра, телеведущая, певица.
Обладательница приза за лучшую женскую роль на Парижском кинофестивале, орденоносец (орден «Патриот России» Фонда поддержки социально значимых инициатив «Лидер»), лауреат театральной премии газеты «Московский комсомолец» в номинации «Проект года», директор Московского государственного театра драмы и комедии на Таганке с марта 2015 года.
Присылайте ваши вопросы в эфир на номер +7 909 955 1030 с помощью SMS, приложений WHATSAPP или VIBER.
Слушайте программу на волнах «Радио Шансон» и смотрите видео трансляцию на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения «Радио Шансон» для iOS и Android завтра с 12.00 до 13.00! Время уфимское.