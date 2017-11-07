Илья Тавлияров и Вероника Муртазина: После тура

Гостями «Музыкальной пятницы» на радио Шансон вновь стали Илья Тавлияров и Вероника Муртазина. И несмотря на то, что этот дуэт был у нас буквально месяц назад, музыкантам и в этот раз было, чем поделиться. В октябре ребята были в туре, который включал в себя такие города как Набережные Челны, Казань, Арзамас, Владимир, Новгород, Москву, Санкт-Петербург, Вологду, Ижевск и завершился в родной Уфе. По признанию Вероники, концерты были душевными, а сам тур — хорошей проверкой на выносливость и большим жизненным опытом. Песня «Питер», которая полюбилась тем, кто знаком с творчеством Вероники, была очень тепло встречена в Петербурге и это, конечно же, особенно важная оценка для автора песни. Совместная поездка и концерты помогли ребятам спеться и их дуэтные песни прозвучали в эфире еще более тепло и душевно. А ещё в «Музыкальной пятнице» прозвучала новая песня Ильи и Вероники «Город М.», которая была написана в поездке.

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