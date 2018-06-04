И пусть песня звучит — фестиваль авторской песни «Агидель 2018». В гостях Виктор Кузьменко и Анатолий Киреев.

В эти дни в Уфе проходит XX фестиваль авторской песни «Агидель 2018». По этому поводу мы пригласили в «Музыкальную пятницу» одного из организаторов фестиваля Виктора Кузьменко, который, к слову, сам является автором-исполнителем. Виктор пришёл не один, а привёл к нам в гости автора-исполнителя Анатолия Киреева (г. Челябинск). В далёком 1989 году Анатолий Киреев впервые выступил в Уфе на фестивале «Агидель» и это, по его словам, дало ему путёвку в творческую жизнь. С тех пор вышли 6 альбомов автора и спето большое количество живых концертов. Но Уфу он, по-прежнему, считает особенным городом, где живёт много талантливых людей.



Мы поговорили о том, что увидят и услышат жители нашего города на фестивале в эти дни, о специально приглашённых гостях, среди которых и Раиса Нур — известная и любимая в мире авторской песни, тоже уроженка Уфы, которая давно живёт в Москве. И, конечно, Виктор и Анатолий исполнили по несколько своих песен для слушателей радио Шансон.



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