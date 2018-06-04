И пусть песня звучит — фестиваль авторской песни «Агидель 2018». В гостях Виктор Кузьменко и Анатолий Киреев.

Июнь 4, 2018

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