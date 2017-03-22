Группа «Лесоповал» выступит в программе «Живая струна»!

23 марта в программе «Живая струна» выступит, пожалуй, самый известный коллектив жанра — легендарная группа Михаила Танича «Лесоповал»!

«Лесоповал» был создан в 1990 году знаменитым поэтом-песенником Михаилом Таничем и Сергеем Коржуковым. После пережитой войны в 1947 году Танич оказался в тюрьме, и 6 лет переживал разные пересылки, лагеря и лесоповалы, и вышел из тюрьмы только в 1953 году после смерти Сталина, тематика песен музыкального коллектива совпадает с теми временами. Однако, никто из современных участников музыкального коллектива в тюрьме не был, любые истории, которые поются «Лесоповалом», написаны непосредственно Михаилом Таничем.

За время своего существования коллектив претерпевал несколько изменений в своём составе. После смерти Сергея Коржукова в 1994 году группа некоторое время не работала, но с приходом новых музыкантов, «Лесоповал» был реанимирован. В 2008 году не стало главного идеолога коллектива — Михаила Танича. Состав вновь был обновлён. Художественным руководителем стала супруга Танича — Лидия Николаевна Козлова.

8 апреля «Лесоповал» выступит на ежегодной церемонии вручения премии «Шансон Года». Билеты в продаже!

Ведущие программы: Мила Луговая и Павел Королев.

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Смотрите радио на сайте radioshanson.fm и в официальном мобильном приложении «Радио Шансон» каждый день! Программу «Живая струна» с группой смотрите в четверг, 23 марта, с 22:00 до 23:00. Время уфимское.