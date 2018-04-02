Группа «Гильгамеш» в Музыкальной пятнице

Гостями «Музыкальной пятницы» на сей раз стала группа «Гильгамеш» — новое имя для нас и для наших слушателей.

Группа «Гильгамеш» образована в Уфе в 2015 году. Жанры, в которых музыканты играют — это хард, фолк, блюз , регги. Вадим Мухаметдинов — вокал, Шамиль Баев — гитара, Анатолий Антипов — бас-гитара, Марат Гилязов — ударные — вот так сегодня выглядит состав группы. В нашем эфире побывали Вадим Мухаметдинов и Шамиль Баев. За плечами у всех ребят есть музыкальный опыт, до того как собраться вместе в группе, они играли в других коллективах. Первая группа, в которой собрались участники, и из которой несколько музыкантов перешли в «Гильгамеш» была «Юрис» (юристы и историки).

На данный момент ребят можно увидеть и услышать на «Квартиринах» в парке «Ватан», которые проходят по пятницам. А ещё ведётся работа над студийной записью песни. Если работа удовлетворит музыкантов — они будут думать над записью альбома.

В «Музыкальной пятнице» прозвучали песни «Зонтики», «Видавший всё», «Солнцем», «Дорожная», «Если бы это было так», «Ничего лишнего», «Юра прости» и «Трезвый день».

Запись нашего эфира как всегда можно найти в нашей группе Вконтакте.