Группа «Джем» в гостях у радио Шансон

Группа «Джем» — кавер группа, которая в сентябре отметит 6 лет своего существования. Ребята уже во второй раз у нас в гостях, но за 2 года, которые прошли с нашей первой встречи, в группе поменялась солистка. На сегодняшний день Джем — это Дина Кусаева (вокал), Сергей Емельянов (гитара), Антон Кустов (саксофон). В репертуаре ребят песни Валерии, Ёлки, Юлианы Карауловой, Любови Успенской и другие. Песни этих же исполнителей прозвучали в музыкальной пятнице, особенно, думаю, порадовали наших исполнителей композиции «К единственному» Любови Успенской и «Есть только миг» (песня Олега Ануфриева, которую перепели многие артисты, в том числе и группа Любэ).

Дина, Сергей и Антон в музыке с детства, все получили музыкальное образование и у всех есть опыт игры в группах. Последние два года именно таким составом ребята играют в группе Джем.

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