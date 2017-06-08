Группа Белый Орел в программе «Живая струна»
8 июня в программе «Живая струна» выступит легендарная группа «Белый Орел»!
Группа «Белый орел», которая, по мнению критиков и журналистов, является самой загадочной и скандальной группой российской эстрады, была создана в 1996 году и сразу же привлекла к себе пристальное внимание прессы и завоевала сердца миллионов слушателей. «Как упоительны в России вечера», «Потому что нельзя быть красивой такой», «Неповторимая» и другие песни группы моментально стали хитами. В конце 1990-х группа «Белый орел» установила своеобразный рекорд, завоевав все самые престижные музыкальные призы России.
Ведущие программы: Мила Луговая и Павел Королев.
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