Группа «25 кадр» — презентация нового альбома

Группа «25 кадр» не впервые стала нашими гостями. Но для сегодняшнего эфира у Сергея и Ильи, которые пришли к нам в гости, был хороший повод. 11 февраля в Music hall 27 состоится презентация нового альбома группы «Среда обитания» . И последние полгода, в том числе, силы музыкантов были сосредоточены в работе над альбомом. А ещё, в нашей студии побывали новые герои — Гузель и Илья, которые тоже являются частью большой семьи «25 кадра». К слову, рисунки Гузель легли в основу оформления нового альбома.

Сергей рассказал нашим слушателям, что планов у группы много, но он предпочитает, всё-таки, делиться готовыми результатами проделанной работы, нежели разговорами о ней. И, как и водится в «Музыкальной пятнице» Сергей исполнил много песен, которые, возможно, знакомы нашим слушателям, и даже композиции из будущего альбома, работа над которым тоже уже ведётся. Вот такие трудяги «25 кадр» — не успели презентовать «Среду обитания», а уже готовят новый альбом.

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