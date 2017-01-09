Гость «Звёздного завтрака» — певица Вероника Андреева!

Жизнь Вероники Андревой окружена ореолом таинственности. Известно, что ее творческий путь начался с пяти лет. Певица имеет профессиональное музыкальное образование и выпустила уже восемь студийных альбомов! Практически во всех песнях Вероники Андреевой ощущается романтизм и полет фантазии, которые выражают ее особый взгляд на жизнь. В частности, она является автором таких известных вещей, как «Подснежники», «Перелетные птицы», «За тех, кого любила», «Небо над городом».

Нашим слушателям и зрителям также хорошо известна последняя новинка от певицы под названием «Я люблю своего мужа» и клип на нее. А также, конечно, песня авторства Вероники Андреевой «Мужчинам не верю» в исполнении известной певицы Афины.

Впрочем, кроме музыки будет о чем поговорить! Ведь Вероника Андреева не только автор и исполнитель, но и астролог. Ее астрологические прогнозы можно услышать в эфире утреннего шоу «Настройка» каждый день:

«Я думаю, что у каждого человека в жизни должны быть хобби, увлечения, то, что несет радость, заряд положительных эмоций и отвлекает от проблем и забот. Иногда хобби может перерасти в профессию. Так случилось у меня. Я всегда любила смотреть на небо, звезды, мне это помогало взглянуть на ту или иную трудную ситуацию с точки зрения необъятного, загадочного и холодного неба, где все так правильно, логично и мудро и все проблемы начинали казаться такими смешными, ничтожно маленькими, которые достаточно просто решить. И я подумала: «Если небо мне так помогает, я должна побольше узнать про планеты и звезды». Так и началось мое увлечение астрологией, которое впоследствии захватило меня целиком и стало практически моей второй профессией.»

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Слушайте утреннее шоу на волнах Радио Шансон с 12 до 13 (время уфимское) и смотрите видео трансляцию на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения Радио Шансон для iOS и Android.