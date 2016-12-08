Гость «Звёздного завтрака» — певица Анита Цой!
В пятницу, 9 декабря, гостем Лёни, Тани и Артёма на «Звёздном завтраке» станет певица, Заслуженная артистка России — Анита Цой!
Официально творческую деятельность под псевдонимом «Анита» начала в 1997 году. Певица владеет многими музыкальными инструментами. На данный момент на счету у певицы шесть альбомов, более двадцати синглов, 9 гастрольных шоу-концертов. Анита обладательница многочисленных музыкальных наград и звания «Самая стильная певица».
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