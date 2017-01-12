Гость «Звёздного завтрака» — Эдуард Изместьев!

Заниматься музыкой Эдуард начал ещё в школе. Первый инструмент — барабаны. После школы поступил в Кизеловский горный техникум. Будучи студентом техникума решил серьёзно заниматься музыкой и в 1987 году создал группу «Атлантис». В составе ансамбля «Атлантис» записал 11 альбомов, всего в этот период было написано около 100 песен.В 1999 году наш гость переехал в Москву, работал аранжировщиком. Участвовал в создании первых альбомов Димы Билана, затем в течение 7 лет сотрудничал с Витасом (2000—2006), а также работал с другими поп-певцами, участвовал в записи альбомов А. Маршала.

Как шансонье Эдуард Изместьев дебютировал в 2000 году под псевдонимом Андрей Бандера. В 2004 году прозвучавшая на «Радио шансон» народная песня «Ивушки» в его исполнении, сделала его по-настоящему популярным и положила начало сольной карьере. Первое публичное выступление в Москве состоялось 1 ноября 2006 года на сцене «Олимпийского» в концерте «Ээхх, Разгуляй!».

С 2013 года Эдуард Изместьев начал выступать под собственным именем.

Свои вопросы в эфир присылайте на номер 89099551030 с помощью SMS, приложений WHATSAPP или VIBER, а также на страницы программы «Настройка» в социальных сетях!

Слушайте утреннее шоу на волнах Радио Шансон каждый будний день с 12 до 13 по уфимскому времени, смотрите видеотрансляцию на сайте radioshanson.fm, а также с помощью официального мобильного приложения Радио Шансон для iOS и Android.