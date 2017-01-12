Гость «Звёздного завтрака» — Эдуард Изместьев!
Как шансонье Эдуард Изместьев дебютировал в 2000 году под псевдонимом Андрей Бандера. В 2004 году прозвучавшая на «Радио шансон» народная песня «Ивушки» в его исполнении, сделала его по-настоящему популярным и положила начало сольной карьере. Первое публичное выступление в Москве состоялось 1 ноября 2006 года на сцене «Олимпийского» в концерте «Ээхх, Разгуляй!».
С 2013 года Эдуард Изместьев начал выступать под собственным именем.
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