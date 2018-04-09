Гагарин — 10 лет полёт нормальный

Наша «Музыкальная пятница» стала настоящим весенним миксом гостей и новостей. Основными гостями стали Айдар Альметьев и Ридаль Диас — представители ансамбля «Гагарин». В этом году ансамблю исполнилось 10 лет. В честь этого события ребята готовят юбилейный концерт, который пройдёт 11 апреля в Music hall 27. На концерте будут и гости, в числе которых известная этно-рок группа «Аргымак». Помимо песен, которые звучали в нашем эфире год назад или на концерте, «Гагарин» представили слушателям «Музыкальной пятницы» новинку «По небу летать» и тут же получили по ней хороший отзыв.

А ещё к нам в эфир заглянули со своими песнями, в том числе с «Весной», так же известные нашим слушателям Вероника Муртазина и Илья Тавлияров (Патрик). Ребята рассказали о событии, которое они готовят. 12 апреля в Music hall 27 пройдёт Ufa Unplugged. В первые в Уфе «без подключения» сыграют Вероника Муртазина и группа «Тяжёлове время», VIA Chappa, Lookmanov.ru, Sahara Camels, Старые Papas, Дамаск. Необычное решение, на которое, наверняка, стоит посмотреть и, главное, послушать.

Если вы пропустили прямой эфир, нашу беседу с ребятами и песни, можно, как всегда, найти в нашей группе Вконтакте.