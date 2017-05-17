Feel Good Ufa – отдыхаем ха-ра-шо!

Группа Feel Good Ufa в представлении не нуждается. Впервые голос солистки коллектива Евгении Радченко зазвучал на частоте 102.5 FM 7 августа 2015 года, и с тех пор она регулярно заходит к нам в гости, рассказывает о творческих успехах и принимает участие в наших проектах.

Вот и на сей раз Евгения пришла с новостями. В жизни певицы случилось то, что ждет, наверное, каждый музыкант, исполняющий каверы. Женя представила свою первую песню, слова к которой она написала сама. Называется композиция «Сила тишины». Рождение первого «ребенка» было весьма сложным. Евгения написала слова и отдала их музыкантам… и тут начались её многократные переделки. И хотя Женя сама призналась, что в совершенство не верит, ей все равно кажется, что всегда можно еще что-то изменить, улучшить! Мы поздравляем Евгению с записью первой авторской песни и благодарим ее, что в уфимском FM-диапазоне она зазвучала именно на радио «Шансон».



Однако наш эфир не ограничился только премьерой песни «Сила тишины». Вместе с клавишником Русланом Янбаевым Евгения Радченко исполнила кавер-версии знаменитых хитов из репертуара группы «Пицца», Елки и других. Судя по количеству сообщений в whats app, cлушатели были в восторге!

Если вы пропустили выпуск «Музыкальной пятницы» от 12 мая, то запись программы уже в нашей группе «Вконтакте» Радио Шансон Уфа.

Анастасия Реут.