Евгений Любимцев готовит к выходу два новых альбома

Калининградский автор и исполнитель в жанре русского шансона готовит к выходу два новых альбома, их рабочие названия «Справочка» и «На лесопилочке». Они выйдут в формате МР3 в серии «Классика русского шансона», которую вот уже несколько лет издает одноименный сайт при поддержке Студии «Ночное такси». Альбомы содержат авторские песни и народные жанровые хиты, скорее всего, в аудио-формате они издаваться не будут.

В этом году Евгений Любимцев выпустил альбом «В Кейптаунском порту», а так же готовит к изданию сольный DVD.

Источник: blatata.com