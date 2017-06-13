Евгений Григорьев работает над новым альбомом

Евгений Григорьев: «Это сезон работы в студии. Обычно летом, когда наступает такое гастрольно-концертное затишье, я пытаюсь почаще посещать студию и побаловать себя какими-то новинками. Что-то записать, что-то сочинить».

Вместе с новым музыкальным материалом Евгений Григорьев уже готовит и серию концертов.

Евгений Григорьев: «Уже готовлю осенний тур. Это будет Дальний Восток и Сибирь. Недавно вернулся из большого тура по Уралу, Поволжью и югу России. Хочется ещё несколько песен записать. Но это будет уже летом».