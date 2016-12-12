Эмин. Премьера песни
Я тебя люблю. Этот статус я не удалю… На «Радио Шансон» Эмин и его красивое музыкальное признание!
На день рождения без подарка приходить не принято. Но Эмин сам решил порадовать слушателей «Радио Шансон» в день своего рождения, 12 декабря. Артист дарит нам песню «Ты же не знаешь» — историю любви, которая могла бы произойти в жизни каждого из нас.
Кстати, в этом году Эмин отмечает ещё и юбилей своей творческой деятельности — ровно 10 лет назад вышел дебютный альбом артиста.
Не пропустите премьеру песни Эмина «Ты же не знаешь» в понедельник, 12 декабря, в 11:25, 15:25 и 21:25 по уфимскому времени времени на «Радио Шансон».