Эльдар Газизов в «Музыкальной пятнице»

Гостем «Музыкальной пятницы» на сей раз стал автор-исполнитель Эльдар Газизов. Отмечу сразу, что Эльдар ещё ни разу не давал в нашем городе сольного концерта, не смотря на то, что у него написано уже около 20 песен и ещё несколько находятся в работе. Свою первую песню Эльдар написал в 9 классе и, как это часто бывает, поводом к её написанию послужила первая любовь автора. Это песня «Сердце» и она же самой первой прозвучала в нашем эфире. Первым аккордам на гитаре Эльдара научил его дядя, а в дальнейшем он оттачивал свое мастерство уже самостоятельно.

На сегодняшний день написание песен и их исполнение является, скорее, любимым хобби Эльдара Газизова, поскольку получил он техническое образование ( хотя и подвал документы сразу в два ВУЗа, одним из которых был Институт искусств) и свою профессиональную деятельность, впоследствии, связал с IT технологиями. Но, вместе с тем, Эльдар уже 12 лет так же является ведущим праздников. Так что, нашем гостю удаётся сочетать в жизни сразу две профессии. И, конечно, как и любой творческий человек, Эльдар мечтает о записи своего альбома.

В «Музыкальной пятнице» для наших слушателей прозвучали песни Эльдара «Сердце», «А мы», «Счастье», «К чему твои слова», «Студентка», «Амина» , «Отпускные», «В рамках дня»

А если вы прослушали прямой эфир, его запись есть в нашей группе Вконтакте.