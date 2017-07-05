Эдуард Романов-дружба с музыкой длиною в жизнь

Гостем музыкальной пятницы стал автор-исполнитель Эдуард Романов. Его дружба с музыкой началась в 6 лет, когда Эдуарда отдали в музыкальную школу по классу скрипки. Однако закончить её нашему гостю не удалось. Вернулся к музыке Эдуард уже после после окончания средней школы. В это же время увлёкся гитарой, сочинением своих песен , чем и продолжает заниматься по сей день. В музыкальную пятницу Эдуарда пришёл поддержать гитарист Никита Пинегин, а познакомились наши гости в студии звукозаписи Клима Егорова, который неоднократно бывал гостем наших эфиров.

Свою первую песню Эдуард написал в 1994 году, правда как она родилась он уже не помнит. Зато сейчас все песни рождаются под вдохновением, вымученных песен у Эдуарда нет. Кроме песен под гитару, таких как «Что со мною не пойму, «Дорога в небо» и других, нашим слушателям Эдуард представил записанные студийные композиции «Жизнь продолжается » и «Любимый мой город Уфа». На мой вопрос к какому музыкальному жанру относит своё творчество сам Эдуард, он честно признался, что конкретно ни к какому. Есть в его репертуаре и патриотические композиции и рок и шансон. А шансон для нашего гостя, это прежде всего-лирика.

Музыкальная мечта Эдуарда Романова чтобы его песни были услышаны, чтобы они понравились людям и оставить после себя след в жизни. Если вы по какой-то причине прослушали эфир, его запись можно услышать в нашей группе «Вконтакте» Радио Шансон Уфа.