Эдуард Хуснутдинов — живу музыкой

Творческий путь нашего гостя Эдуарда Хуснутдинова начался ещё в 12 лет. Именно в этом возрасте он взял в руки гитару, научился играть сам, а затем и научил друзей. Ребята организовали группу и назвали её «Млечный путь». В 14 лет дали первый концерт в родной деревне и честно заработали первые деньги. Правда, тогда это была всё-таки кавер группа и ребята пели песни Виктора Цоя и других популярных тогда исполнителей. После в жизни Эдуарда были училище искусств, Академия искусств и педагогический институт, где наш гость получил профессию звукорежиссера. Очень хочется отметить, что Эдуард играет на нескольких музыкальных инструментах, пишет музыку для своих песен на стихи поэтов и сам же делает аранжировки своих песен.

Последние 10 лет Эдуард работает музыкантом в ресторане и, по его признанию, не мыслит себя в другой профессии и живёт музыкой. Вместе с супругой воспитывает трёх дочек, и в их лице он нашёл преданных поклонниц своего творчества. 9 декабря Эдуард Хуснутдинов даст свой первый сольный концерт, к которому шёл долгие годы. И нашей слушательнице удалось сегодня выиграть пригласительный на концерт, куда Эдуард, конечно же, пригласил и всех слушателей радио Шансон Уфа.

Песни Эдуарда, которые прозвучали в эфире нашли отклик в душе наших слушателей, и они щедро дарили гостю вопросы и добрые пожелания. Особое спасибо саксофонисту Аскару Хадееву и клавишнику Рушану Ганиеву, которые поддержали нашего гостя в эфире.

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