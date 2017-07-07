Добрая музыка Елизаветы и Руслана Воротниковых

Украшением музыкальной пятницы стали наши гости Елизавета и Руслан Воротниковы. Талантливая супружеская музыкальная пара, теперь уже родители двоих деток познакомились ещё в студенческие годы. Вместе учились в академии искусств, и по словам Елизаветы, Руслан укрепил её любовь к музыке и добавил туда свою и получилось…два ребёнка, добавляет Руслан. Хотя роман наших гостей с музыкой начался ещё в 6 лет, когда родители отдали их в музыкальную школу. Лиза сразу поняла, что больше чем фортепиано ей хочется заниматься вокалом. Руслан же, как все мальчишки гонял во дворе в футбол, вместо того чтобы играть на фортепиано, который подарила подруга его мамы. Зато в 14 лет понял что музыкой заниматься надо и безотрывно занимается ей до сих пор. Руслан в своё время был педагогом Елизаветы по вокалу и по её признанию гоняет её до сих пор. По словам наших слушателей, очаровательные голоса Руслана и Елизаветы, звучащие в эфире, просто рвали сердце.

Елизавета и Руслан пришли к нам в гости чтобы рассказать о благотворительном концерте «Добрые песни» и конечно пригласить всех наших слушателей. 13 июля в music hall 27 соберутся уфимские музыканты, чтобы спеть детские песни, а собранные с концерта средства пойдут на лечение малыша Глеба Санкина, который борется с онкологическим заболеванием. Ребята решили поддержать Глеба и его родителей этим концертом. И ещё напомнить себе и всем нам что только вместе мы сможем победить любую беду.

А если вы прослушали сегодняшний эфир, его запись как всегда можно найти в нашей группе «Вконтакте» Радио Шансон Уфа.