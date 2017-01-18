«Чудо-чудное» Лолиты Милявской. Премьера!
В среду в нашем эфире «Чудо-чудное»! Не пропустите новую песню в исполнении Лолиты!
В новогоднюю ночь на «Первом канале» состоялась премьера новой песни, у которой все шансы стать хитом на «Радио Шансон». Это, с одной стороны, лирическая, а с другой, сатирическая история в исполнении Лолиты Милявской «Чудо-чудное». Поклонники Лолы уже вовсю обсуждают новинку в социальных сетях и большинство сходится во мнении, что её однозначно ждёт успех.
Дивиться «Чуду-чудному» в эфире «Радио Шансон» будем в среду, 18 января, в 11:25, 15:25 и 21:25 по уфимскому времени.