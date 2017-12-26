Божественная Богинская и «3СКА»

Новогодние «Музыкальные пятницы» открыл проект «Богинская и «3СКА» (Три СКА), музыканты пришли к нам за неделю до Нового года и успешно начали создавать праздничное настроение. 3СКА были у нас в гостях в прошлом году, но исполняли они тогда исключительно кавер-версии песен. А теперь, благодаря знакомству с Татьяной Богинской, у ребят появился авторский материал. «Мало кто знает, но мы давно собирались делать авторский материал. А так как никто из нас, несмотря на красноречие, не обладает поэтический даром, мы искали текстовика. Пока не познакомились с Татьяной, у которой уже были в творческом багаже песни, о которых мы мечтали. Мы нашли друг друга во многих смыслах, но об этом позже,»- признаются музыканты в своей группе Вконтакте. Песни, написанные Татьяной, очень напоминают композиции группы «Ленинград,» и это не случайно. Татьяна признаётся, что ей очень нравится Сергей Шнуров и его творчество. На сегодняшний день готовы 4 композиции, а также идет работа над другими. В январе «3СКА» и Татьяна планируют приступить к записи своего первого альбома.

Кроме авторских песен, ребята исполнили и каверы и, конечно, от души поздравили слушателей радио Шансон с наступающим Новым годом.

Если вам не удалось послушать прямой эфир, его запись есть в нашей группе Вконтакте.