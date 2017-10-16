Боб Гали снова с нами

Становится доброй традицией, что артисты перед своими сольными концертами приходят в «Музыкальную пятницу». Вот и наш гость Роберт Галеев, он же Боб Гали Медоед решил вновь посетить Радио Шансон Уфа. Во-первых, чтобы пригласить наших слушателей на свой концерт, который состоится уже 17 октября в Music Hall 27 (Кирова, 27). Во-вторых, чтобы рассказать о новом проекте BGM Fashion, презентация которого так же пройдёт на концерте Роберта. Кроме того, на концерте среди всех гостей будет разыгран эксклюзивный модный комбинезон.

Во время эфира Роберт рассказал, что прошедшее лето прошло на редкость продуктивно — было много концертов на разных площадках, что, конечно же, очень радует его, как исполнителя. И, естественно, было много спето, ведь ради песен наших гостей мы и ждем их каждую пятницу к нам в гости.

Если вы прослушали эфир, его запись всегда можно найти в нашей группе Вконтакте.