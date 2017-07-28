Боб Гали-человек медоед

Гостями музыкальной пятницы стали Боб Гали медоед (он же Роберт Галеев) и его директор Гульнара. К слову, познакомились Боб и Гульнара на Гоа где отдыхали, но предложение о сотрудничестве Боб сделал Гульнаре спустя месяца три и Гульнара сразу же согласилась. Справедливости ради замечу, что Боб Гали стал гостем нашей музыкальной пятницы второй раз. И судя по отзывам наших слушателей совершенно не напрасно. Музыкант, закончивший МГХУ им. Свешникова, певший в хоре мальчиков, но вернувшийся в родную Уфу, теперь радует её жителей своим творчеством. Пару лет назад состоялась эпохальная встреча (по словам самого Боба) с Дмитрием Молодцовым и с тех пор Боб Гали пишет песни. Сам Боб определил музыкальное направление, в котором работает как академический панк. Некоторые композиции Боб сопровождал игрой на своём любимом инструменте-курае, чем несомненно украсил их звучание.

Нашим слушателям Боб представил свои композиции «Мечты Наруты», «Просьба», «Ты знаешь», «Два барсука», «Чирик-чирик», «Я не буду вспоминать» и другие. А для тех, кто пропустил прямой эфир его запись есть в нашей группе «Вконтакте» Радио Шансон Уфа.