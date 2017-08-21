«Берег» Ильи Крупина

Гостем музыкальной пятницы на сей раз стал основатель группы «Берег» Илья Крупин. Несмотря на то, что Илья один представлял всю группу, хотя состоит она из трёх человек, со своей задачей он справился блестяще. Илья неоднократно был гостем нашего эфира, когда поддерживал другие коллективы в качестве скрипача. А в текущую пятницу он был в гостях у радио «Шансон» как лидер своей группы, вокалист и гитарист. На вопрос к какому музыкальному направлению Илья относит творчество своей группы, он ответил, что скорее это звучит как арт-рок, софт-рок, или что-то авангардное в стихах. Несмотря на то что Илья занимается музыкой с детства, группу «Берег» он создал только в 2011 году. Родители отвели маленького Илью в музыкальную школу по классу скрипки и он стал много и усердно заниматься. Наши слушатели наверняка могли это оценить в других музыкальных пятницах с участием музыканта. Илью, пожалуй, можно отнести к философам, говорит он охотно и много и любит это, наверное, не меньше чем музыку и пение. Для наших слушателей Илья исполнил композиции «На грани возможного», «Мы вместе», «Как и ты», «Выше неба», Идём со мной» и «Море». А размышления Ильи Крупина как музыканта и человека и, конечно, его песни можно услышать в нашей группе Вконтакте «Радио Шансон Уфа»