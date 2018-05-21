BashOilBand — мечтаем об Олимпийском

Гостями «Музыкальной пятницы» на сей раз стала кавер-группа «BashOilband». Ребята играют вместе с 2017 года, то есть, можно сказать, ещё в самом начале своего пути. Хотя каждый из участников группы в сфере музыки практически с детства. В нашем эфире группу представили Серафима Косинцева, Ренат Салахов, Ильдар Сафуанов, Владимир Якимов. Что интересно, все участники группы нефтяники по профессии и музыка для них, конечно, скорее хобби. Но тем не менее, как и практически любая кавер-группа, ребята пишут и свои песни и, конечно, в планах у них есть запись альбома. А в мечтах, как и у многих музыкантов — Олимпийский.

Ребята были участниками конкурса «Роснефть зажигает звёзды», проходили зональный тур и даже выступали в Москве. И вообще к конкурсам участники группы относятся как к возможности заявить о себе и показать свои таланты. А вдохновляют на творчество Серафиму, Рената, Ильдара и Владимира близкие и их семьи, люди, выступления на сцене и аплодисменты зрителей и, конечно, просто сама музыка.

Послушать нашу беседу и главное песни в исполнении наших гостей можно как всегда в нашей группе Вконтакте.