Арина Шарапова в «Звёздном завтраке»
Теперь «Звёздный завтрак» радует нас каждое буднее утро! И очередным гостем на этой неделе, 12 января, станет одна из самых узнаваемых и известных женщин на российском телевидении — Арина Шарапова.
Наша гостья работала на Первом канале, ТВ-6, ВГТРК, НТВ и многих других. Работала ведущей множества телевизионных программ, в том числе авторских. Снималась в эпизодических ролях в кино. Арина также основатель, президент и руководитель мастер-курсов «Школы искусств и медиатехнологий», занимающейся творческим развитием детей и подростков.
В 2006 году стала обладателем ордена Дружбы (за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность).
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