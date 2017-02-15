Ансамбль «Ля-Миноръ» в программе «Живая струна»!
16 февраля, в четверг, в программе «Живая струна» выступит уникальный ансамбль «Ля-Миноръ»!
Чем же он уникален? А тем, что если бы не ансамбль «Ля-Миноръ», возможно, так никто бы никогда и не вспомнил о таком уникальном песенном жанре, который называется городской романс или chanson. А вернее об огромном количестве удивительно лиричных, ироничных и мастерски сочиненных советских песен, в которых искусно переплетаются маргинальная романтика, житейская мудрость и сюжеты, достойные Жюля Верна и Василия Шукшина.
Благодаря этому коллективу многие забытые песни прошлых лет обретают новую жизнь и превращаются в настоящие боевики. С самого начала проект собрал вокруг себя устойчивую компанию преданных ценителей жанра, и эта компания неуклонно расширяется, вбирая в свой круг все новых и новых поклонников со всей России и Европы.
Ансамбль уже успел выступить на Каннском и Венецианском кинофестивалях, получил личное одобрение Адриано Челентано и прочие «почетные грамоты». В настоящее время «Ля-Миноръ» находится на пике своей формы, активно гастролирует, выпускает клипы, записывает новые альбомы!
Ведущие программы: Мила Луговая и Павел Королев.
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