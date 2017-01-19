Алла Пугачева. Эсклюзивная премьера!
На «Радио Шансон» эксклюзивная премьера! Новая песня в исполнении Примадонны российской эстрады!
В своём недавнем интервью Алла Пугачёва рассказала, чем порадовала на Новый год своих близких. Например, младшие дети Аллы Борисовны, Гарри и Лиза, заказали себе игрушечный мотоцикл. Своему супругу Максиму Галкину Пугачёва подарила главное — любовь!
Слушатели «Радио Шансон» тоже не останутся без внимания Аллы Борисовны, они самыми первыми познакомятся с новой песней артистки «Копеечка». Автор этой жизненной, а местами философской истории Алексей Малахов.
Слушайте новинку Аллы Пугачёвой ТОЛЬКО на «Радио Шансон»!
Премьера в пятницу, 20 января, в 11:25, 15:25 и 21:25 по уфимскому времени.