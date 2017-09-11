Алексей Терехов — от души к душе

Давно в нашем эфире не было гостя, настолько близкого к жанру шансон, как Алексей Терехов. Послушав песни Алексея, складывается впечатление, что пишет он их всю жизнь. Хотя, как признался наш гость, занимается творчеством он только последние 8 лет. В 33 года, так называемый «возраст Христа», Алексей стал плодотворно писать песни. Причём сначала это были только стихи, а потом и музыка. Видимо, накопился жизненный опыт, признаётся наш гость. Жанр шансона, по мнению Алексея, это жанр, который трогает душу людей, это может быть и неказистая песня, но обязательно трогающая душу людей. Вспомнил в этом контексте Алексей и Аркадия Северного, и Владимира Семёновича Высоцкого, которых любят и по сей день. Песни Алексей Терехова о любви, о жизни.Также услышали мы в нашей «Музыкальной пятнице» и композиции об Уфе, которую очень любит Алексей, хотя живёт в Кумертау и Урале.

К слову, Алексей Терехов официальный автор саундтрека к фильму «Бригада-2», который в своё время прошёл с огромным успехом. Это единственный случай, когда Алексей написал стихи к музыке, а в основном песни его рождаются целиком. И наш гость считает, что совпадение музыки и слов разных авторов — очень редкий случай, когда может родится хит.

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