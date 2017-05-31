Александр Новиков. Премьера песни!
Александр Новиков сравнил грусть с рыбой барракудой! На «Радио Шансон» премьера одноимённой песни артиста.
«Барракуда» стала для Александра Новикова особенной песней. На её примере артист впервые показал своим поклонникам весь процесс записи на студии. Соответствующие видеоролики Александр Васильевич выкладывал на своих страницах в социальных сетях. Теперь у нас есть возможность оценить получившийся результат!
Не пропустите премьеру песни Александра Новикова «Барракуда» в среду, 31 мая, в 11:23, 15:23 и 21:23 по уфимскому времени в эфире «Радио Шансон».
«Барракуда» стала для Александра Новикова особенной песней. На её примере артист впервые показал своим поклонникам весь процесс записи на студии. Соответствующие видеоролики Александр Васильевич выкладывал на своих страницах в социальных сетях. Теперь у нас есть возможность оценить получившийся результат!
Не пропустите премьеру песни Александра Новикова «Барракуда» в среду, 31 мая, в 11:23, 15:23 и 21:23 по уфимскому времени в эфире «Радио Шансон».