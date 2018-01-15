Александр Нежин в гостях у радио Шансон

Первая музыкальная пятница в этом году получилась душевной, благодаря нашему гостю Александру Нежину (Николаеву). Александр — поэт и автор-исполнитель. Гитару в руки взял в 16 лет, с тех пор поёт и пишет свои песни. Поёт о жизни, быстротечности времени, одним словом — шансон. На мой вопрос, повлияло ли на Александра творчество Владимира Высоцкого (поскольку мне показалось, что есть что-то схожее в песнях нашего гостя с песнями Владимира Семёновича), он ответил: «Конечно да!» И в то же время, в композициях Александра есть что-то очень своё, личное восприятие всего происходящего, что пришлось очень по душе нашим слушателям, судя по комментариям в социальных сетях.

«Сударыня моя», «Осень», «Не думай плохо обо мне» , «Постарела кожа» и другие свои песни Александр исполнил для слушателей радио Шансон.

А если у вас не получилось послушать прямой эфир — его запись есть в нашей группе Вконтакте.