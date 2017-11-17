Александр Мичурин-тот самый «Паучок»

Автор песни «Паучок» и одноименного мультфильма стал очередным гостем «Музыкальной пятницы» на радио Шансон. Александр Мичурин уже был у нас в гостях пару лет назад вместе с Рамилем Бадамшиным. На этот раз у Александра была веская и приятная причина прийти к нам в гости — 18 ноября состоится концерт группы «Трям», в которую входит Александр, и которая в этом году отметила 30-летний юбилей. На вопрос, верится ли Александру, что группа образовалась целых 30 лет назад- он, конечно, ответил «Нет». В нашем эфире прозвучало несколько песен в записи в исполнении коллектива «Трям» и несколько авторских песен Александра. Наш гость вспоминал, как все начиналось тогда, 30 лет назад, как группа ездила на фестивали, в том числе, и самый знаменитый фестиваль авторской песни, — Грушинский.

А ещё, Александр поделился с нашими слушателями историей рождения песни «Телескопы». Песня приснилась Александру во сне много лет назад, и когда утром он рассказал об этом маме, она ответила что скорее всего, он услышал её по радио сквозь сон, что не может быть так, что песня просто родилась в его голове. Но, опросы друзей и неоднократное прослушивание эфиров показали — такой песни нет. Много лет спустя, Александр записал её и она прозвучала в эфире уже по-настоящему. А сегодня звучала и в нашей «Музыкальной пятнице».

Если вы были настолько заняты, чтобы прослушать наш такой знаковый эфир, его запись как всегда есть в нашей группе Вконтакте.