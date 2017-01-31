Александр Лынник снова в «Музыкальной пятнице»

Рассказывать о том, кто такой Александр Лынник, я думаю, никому не надо. Этого автора и исполнителя песен, поэта, музыканта, пилота, инструктора, путешественника и общественного деятеля в Уфе знают почти все. И нам очень приятно, что в утренней нашей «шансоновской» «Мзыкальной пятнице» Саша побывал сегодня, 27 января, вовсе не в первый раз. Надеемся, и не в крайний.

Как всегда мы ждали интересных рассказов Александра о потрясающих путешествиях, новых творческих идеях и… Не обманулись в ожиданиях. Сразу же, в самом начале нашей встречи, Саша потряс нас с Настей новостью – еду на Филиппины! Оказывается, есть там в одной из провинций поразительная достопримечательность – подземная река в пещере, протяжённостью 8 километров! Её надо… нет… «покорить» говорить нельзя… преодолеть!

Знаете, послушать рассказ самого Саши Лынника о том, как прошёл очередной концерт, посвящённый дню рождения Владимира Семёновича Высоцкого, послушать песни, исполненные нашим гостем и песни, которые ему помогли спеть мы – ведущие – можно, как всегда, в нашей группе Радио Шансон Уфа.

Важно помнить: продолжение – последует, будем надеяться!

Константин Бережной.