Александр Кутиков и группа «Нюанс» в «Живой струне»
2 февраля, в четверг, программа «Живая струна» принимает в гостях Александра Кутикова и группу «Нюанс».
Александр Кутиков — музыкант, композитор, вокалист, музыкальный продюсер, Заслуженный артист России. Выступал и выступает в составе нескольких музыкальных коллективов. Наиболее известен как бас-гитарист, вокалист и композитор рок-группы «Машина времени», в состав которой входил в 1971—1974 гг., и с 1979 г. по настоящее время.
В 1987 году записал свои первые сольные песни «Дай помечтать» и «Кто со мной?» на стихи Маргариты Пушкиной. В 1990 году выпустил сольную грампластинку «Танцы на крыше». С декабря 2003 Кутиков возобновил сольную деятельность, на этот раз совместно с группой «Нюанс», на концертах которой исполняет песни из своего сольного альбома и репертуара «Машины времени». Второй сольный альбом «Демоны любви» вышел в 2009 году. Весной 2016 года вышел третий сольный альбом Александра Кутикова — «Бесконечномгновенно».
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Слушайте и смотрите трансляцию на сайте radioshanson.fm и в официальном мобильном приложении «Радио Шансон» в четверг с 22:00 до 23:00! Время уфимское.