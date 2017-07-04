Александр Иванов+группа «Рондо»: музыка высшей пробы

Талантливые. Драйвовые. Романтичные. Настоящие. Неподвластные времени. Это всё о них. В караоке-клубе Шансон состоялся долгожданный концерт Александра Иванова и группы «Рондо». Легендарные артисты собрались вместе, чтобы подарить поклонникам лучшие песни, мощный заряд позитивных эмоций и незабываемые впечатления. В программе вечера – главные хиты, ставшие саундтреками к жизни не одного поколения слушателей.

В 2016 году группе «Рондо» исполнилось 30 лет, а Александр Иванов отметил 35-летие сценической карьеры. Творческая история артистов наполнена народной славой и множеством отличных песен. Совершив прорыв в музыкальном мире и покорив миллионы сердец, этот уникальный творческий коллектив не собирается сдавать позиций. Они продолжают делать качественную музыку и радовать своих поклонников.

— Мы очень рады встречи с вами в замечательном респектабельном клубе Шансон. Надеемся, что наше выступление доставит всем радость – такими словами начал вечер Александр Иванов. — Мы хотим, чтобы все сегодня почувствовали себя раскованными как в юности…

С первых минут артисты начали общение с публикой и задали ритм особого настроения. В этот вечер со сцены караоке-клуба звучали самые знаковые и любимые композиции группы. Нестареющие «Я постелю тебе под ноги небо», «Московская осень», «Тоже является частью вселенной», «Ночь», «Мечты» с первых аккордов вызывали бурю зрительских эмоций.

Энергетика артистов распространялась по залу как взрывная волна. Поклонники в свою очередь отвечали взаимностью – в унисон подпевали солисту. А к тому моменту, когда Александр Иванов запел заводную «Моя неласковая Русь», большинство уже покинули столики и переместились на танцпол.

Кажется, песни группы «Рондо» созданы, чтобы под них танцевать, чтобы под них мечтать, созданы, чтобы им подпевать. В чем же феномен? Отличительной чертой группы всегда являлось звучание на стыке жанров. Их музыка это симбиоз классических рок-хитов и лирических баллад, объединяющих самые различные направления. Наверное, поэтому эта музыка и слова находят отклик у каждого слушателя, всегда цепляют за живое.

В финале концерта Александр Иванов надел свой знаменитый черный цилиндр. Песню «Боже, какой пустяк» — одну из визитных карточек коллектива, зал пел уже хором, сопровождая вокал включенными вспышками телефонов и огоньками зажигалок. Праздник в караоке-клубе Шансон состоялся на все сто процентов!