Актёр Марк Богатырёв в программе «Большие люди»
6 декабря в 22.00 (время уфимское), в программу «Большие люди» Григория Погосяна придет мечта каждой второй девушки страны — молодой актёр Марк Богатырёв.
К 29 годам Марк прошел длинный путь. От строителя до актера, от провинциального города Обнинск до столицы. Целеустремленный, талантливый парень знает цену успеха, потому что заплатил ее сполна. Пережив моменты безденежья, голода и тяжелого труда, сегодня Марк Богатырёв блистает на сцене МХТ им. Чехова на ТВ-экранах страны.
Всеобщую любовь Марку принес сериал «Кухня». Там он играет юного и амбициозного повара Максима Лаврова, что прибыл покорить Москву. История жизни героя и актера поразительно схожи. В том числе и об удивительных перипетиях судьбы этого актера поговорим вечером во вторник на «Радио Шансон».
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