Анатолий Мерцалов в «Музыкальной пятнице»

Гостем «Музыкальной пятницы» на сей раз стал автор-исполнитель Анатолий Мерцалов. Поддержать его в эфире пришли коллеги по группе Quetzal — Михаил Смышляев и Марс Гинатулин. Ребята однажды уже были у нас в гостях полным составом, но сегодня именно творчество Анатолия было в центре внимания. Песни наш гость пишет уже около 10 лет, на данный момент полностью готовых песен у него около 20 и ещё очень много наработок, которые вскоре тоже станут песнями, надеется Анатолий.



На вопрос нашего слушателя, к какому жанру относит свои песни Анатолий, он ответил что это скорее поп-музыка, но я бы добавила что это поп-романтик, поскольку в песнях, действительно, много романтики. По признанию нашего гостя, все его песни и герои в них вымышленные, но одна «Вселенная», которая на данный момент является любимой композицией самого автора — она как раз жизненная, отклик на эмоции, которые возникли в определённый момент жизни.



В эфире прозвучали песни «Сон», «Храни меня», «Забытый кукольный герой», «Ледяная», «Дыши со мной», «Ямайка», «Вселенная».

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