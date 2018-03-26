Настоящим украшением музыкальной пятницы стал дуэт Twins KOVL. Близняшки Анжелла и Наталия совсем ещё юные — им по 18 лет, но несмотря на это, они сочиняют и поют достаточно серьёзные вещи. Петь Анжелла и Наталия начали ещё в раннем детстве, в 12 лет научились играть на гитаре, а позже занимались с педагогом по вокалу. Вот уже 2 года, к девочки сочиняют и поют свои песни. Но, кроме этого, поют также каверы, и делают это замечательно и в своём неповторимом стиле. В эфире Анжелла и Наталия исполнили песню на стихи Сергея Есенина «Шаганэ», которая прозвучала безумно красиво и не смогла оставить равнодушной наших слушателей.

Несмотря на юный возраст, девочки уже успели принять участие в нескольких фестивалях, в том числе и «Ильменском», и даже стать там лауреатами. А в ближайшее время они поедут в Миасс и Челябинск, куда их пригласили выступить со своими произведениями.

Анжелла и Наталия мечтают, чтобы их песни знали, чтобы у них был свой зритель и, конечно, концерты. А мы, от всей нашей души, пожелаем, чтоб их мечта, одна на двоих, непременно сбылась. Ведь несмотря на то, что это два разных человека, у них столько общего — сёстры по крови и сёстры по любви к музыке.

Запись «Музыкальной пятницы», как всегда, можно найти в нашей группе «Вконтакте».